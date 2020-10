Presidência da OAB/SC será ocupada por um mafrense

Pela primeira vez na história da OAB/SC, a sede da Seccional será transferida simbolicamente para Joinville. Cumprindo compromisso pela inclusividade, o vice-presidente da OAB/SC, Maurício Voos, assumirá no período de licença do presidente Rafael Horn a interinidade da presidência.

A cerimônia de transmissão, realizada de forma virtual, contou com a presença de mais de 100 pessoas para prestigiar esse marco histórico na Seccional.

Durante a transmissão de cargo, o presidente da OAB/SC, Rafael Horn, destacou que a transferência simbólica para a sede de Joinville é também uma forma de homenagem e prestígio para todo o trabalho da advocacia da região. Ele ainda apontou os motivos pelos quais a sede ficará em boas mãos. “Maurício é o retrato da lealdade, serenidade e responsabilidade. Mesmo em momentos difíceis, se manteve sereno. Quem convive com ele sabe a importância desse atributo em uma equipe de trabalho”, enalteceu. “Voos cumprirá com louvor a manutenção do diálogo com as outras instituições, neste importante momento de transição e de retomada presencial dos tribunais, além de dar continuidade com muita responsabilidade às outras demandas em execução”, ponderou o dirigente.

OAB/SC como modelo nacional de gestão

Já como presidente em exercício, Maurício Voos ressaltou o atual trabalho da OAB/SC, que tem sido referência nacional. “Cada vez mais nossa metodologia de trabalho tem sido replicada entre as Seccionais do País, devido aos crescentes resultados positivos da nossa gestão. Tudo muito bem capitaneado pelo nosso presidente Rafael Horn”, falou. “Rafael é líder de um grupo coeso e competente e que coloca a união acima de tudo e em prol de um bem comum. E é com união que venceremos os inimigos externos da advocacia catarinense”, anunciou. “Me sinto emocionado e honrado por algo que marcará a advocacia joinvilense: a transferência da Seccional, de forma simbólica, para a nossa sede, jamais será esquecida por todos nós. Contem conosco, pois nossa porta continuará aberta a toda a advocacia catarinense”, reiterou.

Primeiro ato: deferidas as obras de manutenção da sede da Subseção de Itajaí

Em seu primeiro ato como presidente em exercício, Maurício Voos deferiu o requerimento de obra de manutenção da sede da Subseção de Itajaí. Voos defendeu o início da execução das obras, destacando a necessidade de manter a sede em excelente condição para a atuação da advocacia itajaiense. “Nosso primeiro ato será em favor dos advogados e advogadas de Itajaí, pois reconhecemos a necessidade do pleito”, afirmou Voos.

As obras foram a pedido do conselheiro estadual Thiago Custódio Pereira: “A realização de obras de manutenção na sede da Subseção da OAB de Itajaí permitirá que a estrutura continue adequada para atender toda a advocacia de forma organizada e com boa apresentação”, enalteceu.