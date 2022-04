Presidente da OAB/SC dá posse às novas diretorias de Mafra, Porto União e Canoinhas

Cláudia Prudêncio também debaterá com a advocacia da região as ações da Seccional para a classe e a sociedade

A presidente da OAB/SC, Cláudia Prudêncio, tem agenda nesta quinta e sexta-feira (7 e 8/4) no Planalto Norte catarinense. Ela estará em Mafra, Porto União e Canoinhas para dar posse às novas diretorias das Subseções locais, eleitas no fim do ano passado. Ela também debaterá com a advocacia da região as ações que vêm sendo empreendidas pela Seccional para a classe e a sociedade.

Nesta quinta-feira (7/4), às 19h, ela conduzirá em Mafra a solenidade de posse do novo presidente da Subseção, Jeison Maikel Kwitschal. Será no London Club (Rua Mal. Floriano Peixoto, n° 166, bairro Centro I Baixada). Na sexta-feira (8/4) a agenda de Cláudia será em Porto União e Canoinhas. Em Porto União, ela dará posse na presidência da Subseção ao advogado Luciano Ribas Passos. O evento tem início às 10h30, na Cantina Fornello (Rua Salgado Filho, n° 1.040, bairro São Bernardo, União da Vitória).

Fechando a agenda no Planalto Norte, na sexta-feira (8/4) a presidente da OAB/SC dará posse, em Canoinhas, ao advogado Renato Mattar Cepeda como novo presidente da Subseção. O evento terá início às 19h, no Salão de Eventos do Santa Catarina Plaza Hotel (Rua Vidal Ramos, nº 480, bairro Centro).

Valorização da advocacia é prioridade

Cláudia também apresentará à advocacia da região o andamento das ações da atual gestão, tendo como foco principal avançar e seguir transformando e modernizando a OAB/SC. Uma das conquistas recentes mais importantes foi a constituição de um grupo de trabalho integrado pela Seccional, Poderes Executivo e Judiciário, para realizar os estudos que irão viabilizar aumento de recursos no fundo que mantém o serviço de Assistência Judiciária Gratuita (AJG) no Estado. Mais de 180 mil pessoas já foram atendidas gratuitamente em menos de três anos pelos advogados dativos.

Na última semana, o presidente do Tribunal de Justiça catarinense, João Henrique Blasi, também anunciou à presidente da OAB/SC aumento de 10,8% na tabela de honorários da advocacia dativa. Somando um quadro de aproximadamente 10 mil profissionais no Estado, os dativos prestam relevante serviço de promoção do acesso à Justiça, ao atenderem a população hipossuficiente onde a Defensoria Pública não consegue, já que esta só possui estrutura em 24 das 111 Comarcas.

A meta da OAB/SC é triplicar o valor da tabela dos dativos, o que deve ocorrer com incremento do fundo AJG, pois ela ainda está muito aquém da tabela de honorários da OAB/SC. “Estamos trabalhando conjuntamente em busca de mais conquistas para a nossa classe, sem descuidar de nossos compromissos com a sociedade, sempre com o objetivo de inovar e modernizar a Seccional”, destaca a presidente.