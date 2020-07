Presídio de Mafra confirma dois casos de Covid-19 entre os internos

Nesta sexta-feira a direção do Presídio Regional de Mafra comunicou que nesta semana foram confirmados dois casos de COVID-19 entre os internos da unidade.

Os presos foram isolados e tratados pela equipe de saúde do presídio, que já realizava o monitorando dos presos ainda na triagem, ambos assintomáticos.

Um dos internos recebeu prisão domiciliar e o outro segue em isolamento no presídio.

Seguindo todos os protocolos sanitários, os internos que tiveram contato com os dois casos confirmados seguem em isolamento.

Desde o início da pandemia a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa vem tomando medidas preventivas para evitar o contágio dos internos, principalmente em Unidades para presos provisórios, como é o caso de Mafra, onde o fluxo de entrada e saída de presos a alto.

Foram liberados entre o dia 13 de março até presente data, 85 internos do grupo de risco em prisão domiciliar ou antecipação de benefício, decisões embasadas na recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

Coronavírus: o que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio

Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.