Presídio de Mafra realizou a primeira audiência por videoconferência

Na tarde desta quarta feira (18) o Presídio Regional de Mafra realizou a primeira audiência por videoconferência. O projeto é de autoria do Tribunal de Justiça do Estado com parceria da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa ( SAP) e do Departamento de Administração Prisional (DEAP/SC).

Com esta nova modalidade de audiência é possível reduzir os custos e aumentar a segurança dos operadores do sistema penal. A audiência desta tarde deveria acontecer fisicamente na Comarca de Jaraguá do Sul/SC, com um custo aproximado de R$ 400,00 para o deslocamento em escolta. Com a nova modalidade ganhou-se em agilidade, segurança e economia ao erário público.

A videoconferência auxilia ainda na prevenção contra o COVID-19 pela ausência de contato físico entre as partes, importante neste momento salutar em que estamos vivendo.