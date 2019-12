Presídio de Mafra recebe nova viatura do governo do estado

O investimento foi de R$ 3,3 milhões, com verbas do governo federal e estadual

Na última quinta-feira (12) o Presídio Regional de Mafra recebeu uma nova viatura, uma camionete Ford Ranger zero quilômetro que será empregada para transporte de detentos

O veículo faz parte de um pacote de investimentos do governo do estado que visa reforçar e melhorar os serviços do sistema prisional, ao todo 16 novas viaturas foram entregues para as unidades prisionais. O investimento foi de R$ 3,3 milhões, com verbas do governo federal e estadual.

A nova viatura do Presídio de Mafra será usada para o transporte de presos em audiências, tratamentos de saúde, além de escoltas interestaduais e em deslocamentos dentro do estado.