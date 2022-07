Prestigie a exposição do artista Moacir Zaltron no Sesc Mafra

O Sesc Mafra está realizando a exposição “Peregrinos. Somos todos peregrinos” com 10 obras do artista Moacir Zaltron.

O evento é gratuito e ocorre na biblioteca do Sesc, situada na Rua Quintino Bocaiúva, 171 – Vila Ferroviária. As obras ficarão expostas até o dia 08 de agosto, de segunda a sexta-feira das 08h às 18h. Prestigie com a sua família e amigos.

Para finalizar a exposição, o artista irá ministrar uma oficina ensinando a técnica do lápis grafite utilizada nos quadros.

A oficina está com as inscrições abertas. Ela será realizada no dia 08/08 das 18h às 20h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no espaço de relacionamento com clientes do Sesc em Mafra. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (47) 98905-5345 ou e-mail: marina.12000@sesc-sc.com.br