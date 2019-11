Prestigie o Natal Luz de Gramado no Cineplus Emacite

Curta a Magia do Natal no Cineplus nesta quarta-feira. Diretamente do Natal Luz de Gramado, o “Natal em Cordas” terá início à s 20h30. A abertura do evento será com apresentação de violinos com a Escola de Música Anna Magdalena Bach de Rio Negro. Garanta o seu lugar e venha apoiar a cultura e encantar-se com a abertura do calendário de Natal de Riomafra.

Será uma grande oportunidade para quem ainda não conhece a magia do Natal de Gramado. Um pouquinho de lá vem até nossas cidades com este espetáculo imperdível. E para aqueles que já estiveram em Gramado nos diversos pontos do Natal Luz, com certeza irá se encantar com a magia deste show natalino completamente renovado.

PROGRAME-SE:

42ª Noite Cultural – Show “Natal em Cordas”

Data: 06 de novembro (quarta-feira)

06 de novembro (quarta-feira) Horário: 20h30

20h30 Local: Cineplus Emacite – Mafra

Cineplus Emacite – Mafra Duração: 90 minutos

90 minutos Censura Livre

Informações: pirespublicidade@terra.com.br

 INGRESSOS ANTECIPADOS:

 Inteira: R$ 40,00

Associados ACI e CDL: R$ 30,00 (venda nas sedes)

R$ 30,00 (venda nas sedes) Meia-entrada: R$ 20,00

R$ 20,00 Pontos de vendas: ACI, CDL, Posto Susin, Inove Tintas, Vidraçaria Solar e bilheteria do Cineplus Emacite.