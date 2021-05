Primeira parcela do 13º é pago pela Prefeitura de Mafra

O adiantamento vai injetar cerca de R$ 2.500.000,00 na economia da cidade

A Prefeitura de Mafra tem costume de pagar a primeira parcela do 13º a seus servidores no mês de junho. Este ano, porém, antecipou o pagamento a todos os servidores municipais com o valor sendo creditado na conta na sexta-feira, 07 de maio.

O prefeito Emerson Maas tomou a decisão diante dos desafios que muitas famílias têm enfrentado em virtude dos efeitos da pandemia. “Fizemos uma projeção econômica e vimos que seria possível realizar o pagamento. Podemos pagar, pois estamos trabalhando para manter o equilíbrio das nossas contas”, declarou o prefeito.

A medida também deverá movimentar a economia da cidade, com a injeção de R$ 2.500.000,00 no comércio local. Além de incrementar o orçamento dos 1230 servidores, muitos deles chefes de família.

A primeira parte do benefício representa 50% do salário dos servidores que estão na ativa. Como não haverá os descontos, ela será maior do que a segunda parte do 13º salário que terá os descontos obrigatórios e será paga pela Prefeitura de Mafra no fim do ano. Com a proximidade do Dia das Mães, o Executivo municipal entende como uma atitude positiva para o servidor e para o comércio local, fomentando o desenvolvimento econômico da cidade nesta fase difícil em que se vive.

