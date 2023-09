Primeiro dia da II Mafra Fest é sucesso de público

Compartilhar no Facebook

Após o desfile de 7 de setembro, a Praça Ferroviário Miguel Bielecki começou a receber o público. A temperatura começou a aumentar quando no palco alternativo houve apresentações.

A partir das 20 horas, foram chegando mais e mais pessoas, lotando os camarotes, área vip e pista. Os shows mais esperados da cantora Yasmim Santos e Zé Felipe contaram com a contagem regressiva do prefeito Emerson Maas. Ele deu as boas-vindas ao público presente, de Mafra e região, e desejou um ótimo divertimento a todos. “Mafra completa 106 anos de história.

Chegamos a este aniversário devido ao esforço de um povo que trabalha incansavelmente para nosso município chegar onde está hoje. Parabéns Mafra. Parabéns a todos nós”, disse, chamando ao palco a primeira atração nacional da noite.