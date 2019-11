Processo Seletivo da Saúde de Mafra: inscrições vão até quinta-feira (07)

Encerram na próxima quinta-feira, dia 07 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo Público nº 01/2019 para provimento de empregos públicos e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mafra, com o objetivo de suprir os programas de Atenção Primária a Saúde, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade da empresa NBS Provas (www.nbsprovas.com.br) e terá caráter classificatório, envolvendo prova escrita objetiva e prova de análise de títulos, diferenciadas por cargo.

CARGOS

Os cargos, escolaridade/habilitação exigida, número de vagas, número de vagas para portadores de necessidades especiais, carga horária semanal, vencimento mensal e tipo de prova aplicada, seguem dispostos nos quadros abaixo:

Cargos de Nível Superior:

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas Vagas PNE Carga Horária Semanal Vencimento Mensal em R$ Tipo de Prova 01 Assistente Social (NASF) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. 1 + CR – 30h 3.266,60 O, T 02 Fonoaudiólogo (NASF) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. 1 + CR – 30h 3.266,60 O, T 03 Médico Psiquiatra (NASF) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. 1 + CR – 20h 6.375,00 O, T 04 Nutricionista (NASF) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. 1 + CR – 30h 3.266,60 O, T 05 Terapeuta Ocupacional (NASF) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. CR – 30h 3.266,60 O, T 06 Médico Clínico Geral (ESF) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. 3 + CR – 40h 12.750,01 O 07 Médico Psiquiatra e/ou Especialista em Saúde Mental (CAPS) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. 1 + CR – 40h 12.750,01 O 08 Musicoterapeuta (CAPS) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. CR – 30h 3.266,60 O 09 Pedagogo (CAPS) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. CR – 30h 3.266,60 O 10 Terapeuta Ocupacional (CAPS) Ensino superior na área com registro no órgão fiscalizador da profissão. 1 + CR – 30h 3.266,60 O

Cargos de Nível Médio:

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas Vagas PNE Carga Horária Semanal Vencimento Mensal em R$ Tipo de Prova 11 Técnico de Higiene Dental (THD) Ensino médio completo e curso específico da área de atuação, com registro junto ao órgão fiscalizador da profissão. CR – 40h 1.459,28 O 12 Agente de Endemias Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria AB ou superior. CR – 40h 1.166,67 O 13 Agente Comunitário de Saúde – ACS Habilitação Profissional: Ensino médio completo e residir no local de atuação desde a publicação deste Edital, conforme Lei Federal 13.595/2018. Observação: A não comprovação de residir no local de atuação implica em eliminação do candidato, independentemente de seu desempenho nas provas. Item Descrição da Área de Atuação Vagas Vagas PNE Carga Horária Semanal Vencimento Mensal em R$ Tipo de Prova 13.01 Área de Atuação: Butiá dos Tabordas – Interior. CR – 40h 1.250,00 O

Tipo de Prova “O” : Aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

: Aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Tipo de Prova “T” : Aplicação de Prova de Análise de Títulos, de caráter classificatório.

: Aplicação de Prova de Análise de Títulos, de caráter classificatório. Vagas PNE: Vagas Reservadas a Portadores de Necessidades Especiais.

Vagas Reservadas a Portadores de Necessidades Especiais. CR: Cadastro Reserva.

INSCRIÇÃO

Para participar do Processo Seletivo nº 01/2019 o candidato deverá inscrever-se exclusivamente pela internet através do site www.nbsprovas.com.br e seguir estritamente as normas do Edital, até 07 de novembro e realizar o pagamento de taxa de inscrição, que terá os seguintes valores:

R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Nível Superior;

R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos de Nível Médio;

DATA DA PROVA

A prova escrita (objetiva) está prevista para acontecer no dia 24 de novembro de 2019. O edital disponível no site www.mafra.sc.gov.br (na aba transparência – concurso e processo seletivo) ou diretamente pelo link: http://bit.ly/edital_ps_saúde, ou com a empresa realizadora do certame: NBS PROVAS: www.nbsprovas.com.br