Procon de Mafra alerta aposentados e pensionistas sobre golpe

No último mês, o Procon de Mafra recebeu diversas reclamações de aposentados e pensionistas sobre empréstimos consignados não solicitados/autorizados debitados em conta. De acordo com o diretor, Daniel José da Costa, “o que vem acontecendo é que bancos fazem depósitos de valores variáveis de R$ 500,00 a R$ 10.000,00 sem a autorização ou sequer solicitação do consumidor”. Diante do saldo efetivamente maior computado em sua conta, muitos consumidores acreditam se referir a algum dinheiro ‘atrasado’ que ficou de receberem e acabam sacando da sua conta bancária.

ORIENTAÇÕES AO CIDADÃO

Ao verificar a presença de qualquer valor diferente em sua conta bancária, sem identificar a procedência, o Procon de Mafra orienta que o munícipe procure imediatamente a agência bancária a fim de investigar a origem do depósito. Se o valor for originário de alguma empresa de empréstimo, o cidadão deve procurar o Procon de Mafra, munido do extrato bancário e também do nome do banco ou empresa que realizou o depósito, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

O Procon informa ainda que atende em média 12 consumidores por dia e, neste último mês, no mínimo dois atendimentos diários se referiram a esse tipo de golpe. Outro assunto relevante a alertar o munícipe é para que ele nunca concorde com tratativas bancárias por telefone. Importante também não passar nenhum dado durante a ligação, procurando sempre a agência bancária fisicamente.

Ao concordar com negociações ou qualquer outra tratativa via telefone ou até mesmo por WhatsApp, esta será considerada válida em caso de processos judiciais, portanto fica o alerta: não aceite ou concorde com nada através de serviços telefônicos.