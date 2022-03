Procon de Mafra auxiliará pessoas físicas na renegociação de dívidas

Compartilhar no Facebook

Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas encerra dia 31 de março

O Procon de Mafra informa que até o dia 31 de março acontece o Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas. A iniciativa permitirá que pessoas físicas que têm dívidas em atraso com instituições financeiras tenham a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos.

O mutirão é uma promoção da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, Secretária Nacional do Consumidor (Senacon) e Procon de todo o país.

Passo a passo

Para auxiliar o consumidor de todo o país foi desenvolvida uma página específica, consumidor.gov.br, com o objetivo de direcioná-lo para o envio de propostas de negociação na plataforma de mediação de conflitos sistema do Governo Federal, que conta com a adesão de mais de 160 instituições financeiras.

São alvo da campanha pessoas físicas com dívidas, que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural, e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras.

Como aderir ao Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas:

O consumidor pode optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma gov.br, ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos.

Na plataforma, o consumidor encontra um modelo de reclamação no qual o consumidor pode se basear para redigir a sua solicitação.

O banco tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta.

O consumidor interessado pode conferir o passo a passo pelo link https://youtu.be/BPkcew9qS8

Para mais informações os interessados em participar do mutirão podem entrar em contato com o Procon de Mafra, que atende na Rua Dr. José Boiteux, 41, ou pelos telefones (47) 3642-5822 ou 3642-1880.