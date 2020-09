Procon de Mafra fiscaliza preço do arroz e dos demais itens da cesta básica

Atendendo ao pedido do órgão estadual, o Procon de Mafra realizou no dia 9 de setembro visita a todos os supermercados da cidade para fiscalizar os preços de alguns itens específicos que compõem a cesta básica como arroz, leite, feijão, óleo, macarrão, café, trigo e açúcar.

O trabalho do Procon consistiu, por meio de ofício e notificação ao estabelecimento, na solicitação das notas fiscais de compra junto ao fornecedor dos itens de algumas marcas distintas com o valor alto, para verificar qual o preço que o estabelecimento comprou do fornecedor e está repassando às prateleiras.

Segundo o Procon, este trabalho foi fiscalizado dentro de um prazo de cinco dias para apresentação das notas. Nos dias 16 e 17 deste mês foi feita a comparação das notas verificando-se a margem acrescida e estoques.

Resultado

Foi verificado pelo Procon que a compra feita pelos estabelecimentos (supermercados) com valor alto é vinda do fornecedor. O Procon Estadual junto ao Ministério Público irá notificar os fornecedores pelo ato com os devidos esclarecimentos para o consumidor final. “O Procon de Mafra está ciente de que esta alta se reflete em todo o território nacional e que o Governo Federal tem conhecimento do caso para tomar as devidas providências”, concluiu o diretor Daniel José da Costa.