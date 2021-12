Produtores mafrenses da agricultura familiar são capacitados para trabalhar com contas públicas e privadas

A profissionalização dos produtores familiares de Mafra é a missão do Executivo municipal, visando torná-los empreendedores. Para tanto, foi realizada na manhã de quarta-feira, dia 1º de dezembro, da apresentação pela Solução ELO, do projeto “Agricultura Familiar: Compras Públicas e Privadas”, realizada no auditório do Cedup.

A abertura do evento contou com a presença do Prefeito Emerson Maas que conversou com os produtores sobre a importância de se tornarem empreendedores. Disse ser uma alegria iniciar o trabalho de fortalecimento da agricultura familiar de Mafra, nesse projeto que faz parte do Programa Cidade Empreendedora, que o Município vem desenvolvendo em parceria com o SEBRAE. “Esse é o início de um trabalho que a Secretaria de Agricultura desenvolverá como forma de fomentar e fortalecer o setor, em especial a agricultura familiar”, declarou. Destacou ainda que, a partir dessas capacitações, vislumbra a industrialização dos nossos produtores.

Missão é a profissionalização

O secretário municipal de agricultura, Leonardo Navarro Cotrim destacou que esse é o primeiro passo para transformar o agricultor familiar em empreendedor, o que demonstra o interesse do Executivo em apoiar o setor. “Nossa missão é formar um ambiente para que os produtores sejam mais profissionais e agreguem valor à atividade, aumentando consequentemente o faturamento”, afirmou. Ele destacou ainda que os produtores não estão sozinhos e que esse dia 1º de dezembro será um divisor de águas no papel da agricultura em promover o desenvolvimento da agricultura local.

O Coordenador Geral da Solução Elo, Engenheiro Agrônomo Alexandre de Ávila Leripio, falou da tarefa de apoiar o agricultor familiar e “colocar mais um tijolo nessa grande construção que vem sendo feita em Mafra”. A palestra versou sobre o alinhamento da produção agrícola familiar e o consumo de alimentos em um mesmo território. A Solução ELO faz parte do Programa Cidade Empreendedora, parceria entre a Prefeitura de Mafra e o Sebrae/SC.

Suporte

Ele fez a apresentação do projeto que tem como objetivo identificar e capacitar agricultores familiares com potencial de atendimento da demanda local de compradores públicos e privados. Posteriormente os técnicos do ELO ajudarão a definir os compradores-alvo, assim como na gestão de custos e na formação de preço dos produtos, de forma que cada venda realizada para os diferentes canais de comercialização seja justa para todas as partes.