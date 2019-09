Professora Cleomar Peters é homenageada em Mafra

A homenageada nasceu no dia 09 de setembro de 1964, em Mafra. Filha de Francisco Faustino Stoeberl e de Maria Olívia Ana Stoeberl

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira, 16, os vereadores aprovaram o projeto de lei Nº 26 que denomina rua Professora Cleomar Peters, no bairro Vila Nova.

A rua fica localizada no loteamento Iankoski, iniciando no lado par da rua Pioneiro João Matheus Leick e seu término no lado par da rua Benemérito Pedro Alves da Silva. A extensão da rua denominada é de 155 metros.

O vereador autor do projeto, afirmou que é uma forma de homenagear uma cidadã que contribuiu para o desenvolvimento do município. Também auxiliar nos serviços de entregas de correspondências e na próxima localização das pessoas.

A homenageada nasceu no dia 09 de setembro de 1964, em Mafra. Filha de Francisco Faustino Stoeberl e de Maria Olívia Ana Stoeberl. Casou com Pedro Peters, da união tiveram dois filhos: Estevam e Juliano.

Formou-se no segundo grau, a época em magistério, vindo a formar-se posteriormente em letras. Começou a trabalhar na Escola de Educação Básica professora Maria Paula Feres, atuando por quinze anos como professora, um ano como diretora geral e um ano como diretora adjunta. Aposentou-se no ano de 2015, na referida Escola. Trabalhou toda a sua vida voltada à educação, colaborando de maneira direta para o crescimento da escola.

Por infortúnio do destino, a professora Cleomar Peters, veio a falecer aos cinco dias do mês de março de 2018. Deixando seu legado a várias gerações que por ela tiveram a honra de serem educados.

Os demais vereadores destacaram que denominação da rua foi uma homenagem justo ao legada da professora Cleomar Peters.