Professores do CEIM Breno Cauan Garcia usam a criatividade nas atividades com crianças do Maternal I

“Espelho, espelho meu… existe alguém mais bela do que eu…”? Com essa frase, da história da Branca de Neve e os Sete Anões, alunos do Maternal I, do CEIM Breno Cauan Garcia, escola da rede municipal de ensino, realizaram no mês de março, diversas atividades e brincadeiras, trabalhando um tema maior “Eu, Você e Todos Nós….”, sugerido pela Secretaria Municipal de Educação, para Educação Infantil. Foram trabalhadas pela professora Ângela Maria Montes Miguel e pela profissional de Educação Infantil, Simone Ferrari dos Santos.

Brincadeiras trabalham diferenças e semelhanças

Como explicaram as responsáveis pelas atividades, as brincadeiras e atividades tiveram o objetivo de trabalhar as diferenças e semelhanças e as características físicas entre si e os outros. Na brincadeira da caixa surpresa, por exemplo, foi utilizada uma foto de cada criança para ser observada por todos. “Nesse momento trabalhamos as diferenças de cada um, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele”, explicaram. As fotos eram colocadas em uma caixa surpresa.

Houve ainda a brincadeira em frente ao espelho quando os alunos faziam caretas tristes, alegres, assustadas, de choro, com sono etc. Também assistiram ao filme “Cada um do seu jeito, cada jeito é de um…” e brincaram de adivinha quem é, conversando sobre a característica de cada um e ainda com músicas, trabalhando as partes do corpo.

Branca de Neve e os Sete Anões

A criatividade das professoras para trabalharem o tema foi o destaque na utilização da história da Branca de Neve e os Sete Anões. A pergunta da bruxa malvada “Espelho, espelho meu…existe alguém mais bela do que eu…” deu um toque especial na aula, com a professora interpretando a frase fantasiada de bruxa. “Foi um momento mágico e as crianças vivenciaram com muita satisfação e curiosidade”, declararam. A atividade apresentada aos alunos foi o desenho de um espelho, em seguida a professora utiliza a caixa surpresa com as fotos dos aluno, em que cada um deveria achar a sua foto e colar no espelho, ficando o acabamento final por conta da criança, trabalhando assim também a coordenação motora fina.

Conforme explicações dos profissionais que trabalharam o tema, este projeto teve uma recepção muito boa das crianças. “Ao olharem-se no espelho elas vivenciaram diferentes sensações, percepções e emoções, reagindo de formas diferentes com surpresa, riso, observação, alegria, tristeza, estranheza e fascínio”, afirmaram. Também destacaram que, “ao brincar no espelho, a criança começa, aos poucos, a reconhecer seu reflexo, construir uma auto imagem e relacionar o vocabulário que nomeia cada parte do corpo com o respectivo lugar a que ele se refere. A troca de olhares que acontece nesse momento também é uma forma de fortalecer o vínculo afetivo com a criança”.

Trabalhando Valores

Dentro da atividade aplicada foram trabalhados também valores como respeito, aceitação, identidade e empatia. Sobre o projeto “Valores”, explicaram que ele é trabalhado durante todo ano com todas as turmas, visto que a escola é um espaço social privilegiado e criativo na construção do conhecimento humano. “Não há como crescer e se desenvolver cognitivamente se não houver a relação entre as pessoas. É nessa relação humana que os valores tornam-se importantes”, finalizaram.

