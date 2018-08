Professores do ensino fundamental de Mafra participam de mais uma etapa de Formação Continuada

1 de 4

A Secretaria Municipal de Educação de Mafra mantem neste ano um programa de formação continuada para os profissionais que atuam nas escolas da rede municipal de ensino. E no período de férias escolares, no mês de julho, realizou diversas ações envolvendo professores, coordenadores, gestores, profissionais de merenda e limpeza.

Os professores do ensino fundamental passaram por mais uma etapa dessa formação, no dia 18 de julho, no CEMMA, quando participaram de duas palestras: “Perspectivas e possibilidades”, proferida pelo Professor Me Vânio Cesar Seemann (Em parceria com o SENAC/Mafra) e “Trabalho em parceria com o professor”, proferida pela Professora Ana Claudia Rauen- Coordenadora do Setor do Atendimento Educacional Especializado da Secretaria e pela Psicóloga Talita Valério – Psicóloga da Secretaria.

OFICINAS

Também realizaram trabalhos em oficinas sobre a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Divididos em equipes, de acordo com os Componentes Curriculares, iniciaram o trabalho de leitura das unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades da Base.

Conforme informações dos profissionais que atuam no setor de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Mafra, este trabalho de discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular continuará neste semestre, com encontros mensais. O objetivo é direcionar o estudo na hora atividade do professor, oferecendo suporte e apoio pedagógico. “O comprometimento de todos é fundamental para cumprirmos o que prevê a meta 7 do Plano Municipal de Educação e a avaliação se fez necessária para o planejamento das próximas ações”, explicaram.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).