Profissionais da Educação de Mafra participam de capacitação regionalizada

Profissionais que atuam com a educação especial em Mafra participaram na última semana, de encontro com representantes do setor dos municípios de Canoinhas, Itaiópolis, Três Barras, Bela Vista do Toldo, Papanduva, Major Vieira e Monte Castelo. Juntos discutiram a Educação Básica de qualidade social em regime compartilhado, tema que fará parte da proposta curricular das redes municipais de ensino dos municípios da região do planalto norte catarinense.

“Foi um momento de troca de experiências e de muita discussão quanto a melhor forma de inserção e atendimento à criança com necessidades especiais”, declarou a coordenadora do setor de Atendimentos Educacional Especializado em Mafra, Ana Claudia Rauen.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os trabalhos ocorridos no período de 6 a 8 de fevereiro, foram coordenados pelo SENAC, atendendo cerca de 50 profissionais da região. A capacitação faz parte do seminário de educação programado pela Secretaria Municipal de Educação, para professores e profissionais da rede municipal de ensino.