Profissionais da Educação Infantil em Mafra participaram de nova formação durante recesso escolar

1 de 4

Durante o período de recesso escolar em julho deste ano, a Secretaria de Educação de Mafra proporcionou aos professores, profissionais, coordenadores e gestores da rede municipal de ensino diversas formações, em sequência ao programa que vem sendo desenvolvido desde o início do ano. Realizadas em momentos diferentes, elas atingiram profissionais tanto da educação infantil, como do ensino fundamental, incluindo merendeiras e pessoal de limpeza.

Para a educação infantil, que atende crianças de zero a cinco anos, 11 meses e 29 dias, essa etapa trabalhou as áreas da motivação e autoestima, através de palestras e contação de histórias; de conhecimento e funcionamento do Atendimento Educacional Especializado – AEE e de ampliação do conhecimento de arte, em oficina prática.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Conforme explicações do setor de ensino, a formatação desta etapa deveu-se pela necessidade e importância de reforçar conhecimentos em área específica (artes), bem como o autoconhecimento, resgatando emoções, sentimentos e a autoestima na profissão. “Também a apresentação da equipe do AEE foi de grande valia para que os professores compreendam como o setor atua e onde ele podem buscar orientações quando da existência de alunos que apresentem sintomas ou comportamentos que precisam ser melhor analisados e encaminhados para tratamento”, explicaram.

OFICINAS DE ARTES

A parte de artes teve continuidade com a professora Verônica Leal Ferreira, com oficinas de silkscreen, impressão com estêncil, monotipia, pintura em vidro, carimbos, Arte no micro-ondas e de brinquedo com amarração. Nas dinâmicas foram trabalhadas a dança e o teatro de bonecos.

A capacitação contou, ainda, com palestra da psicóloga Grasiele Karina Pivovarski, sobre “O conto de fadas como técnica lúdica e mediadora no processo de desenvolvimento infantil”. Ela apresentou técnicas para a contação envolvendo Fantoche, dramatização, dedoche, tv com história em sequência (caixa de papelão), desenho e massinha para representar a história, além de sugerir diversas leituras. Falou da importância de filmes como “Divertidamente” (a criança já nasce com nojo, medo…), e que através das histórias a criança manifesta seus sentimentos, suas ansiedades, suas histórias e seus contextos de vida. Descreveu algumas fases segundo Wallon e a “Síndrome de Peter Pan”, quando a criança não quer crescer porque tem medo de que as coisas deem errado. E encerrou com dinâmicas.

MENTE E CORPO SÃOS

A formação teve sequência com palestra de Davison Rocha, Psicanalista e terapeuta holístico, que falou sobre a saúde do professor. Abordou o estado emocional que ocasiona a baixa autoestima e citou o poder das ervas e dos florais para tratar as emoções e explicou que as dores em cada órgão do nosso corpo estão relacionadas a um determinado sentimento.

Outros temas abordados nesta fase da capacitação foram conduzidos pela Coordenadora do AEE, Ana Cláudia Domingues Rauen e pela psicóloga Talita Valério. Ana Cláudia falou sobre a função do AEE, resgatando como a história tratou as pessoas com deficiência, mostrando a evolução do atendimento até a atualidade.

A psicóloga Talita Pacheco Valério explanou sobre o desenvolvimento infantil, destacando a importância dos professores ficarem atentos sobre os sinais de alerta – como atraso na aquisição da fala, não seguir comandos simples, não reagir a sons, não reconhecer pessoas familiares, desinteresse pelo ambiente, isolamento, tristeza ou choro permanentes, entre outros. Também chamou a atenção para a necessidade de uma parceria entre família e escola para estimular a criança.