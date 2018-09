Profissionais da Educação Infantil passam por mais uma etapa da formação continuada em Mafra

Cerca de 80 professores, gestores e profissionais que atuam na Educação Infantil da rede municipal de ensino de Mafra participaram de mais uma etapa da Formação Continuada, que vem sendo oferecida durante todo o ano. Desta vez o tema foi “Saúde vocal”, trabalhado pela Fonoaudióloga Hellen Nataly Correia Lagos Guimarães, na última semana de agosto.

Durante o encontro foram abordados temas como:

– O que é a voz;

– Relação corpo e voz;

– Como usar sua voz;

– Higiene vocal;

– Disfonia;

– Exercícios vocálicos para prevenção de possíveis doenças na prega vocal.

Conforme explicações do Setor de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, esses encontros buscam resgatar a saúde do professor. “Precisamos buscar sempre o bem estar dos profissionais da educação e, no caso da voz, é essencial que nos preocupemos com a sua integridade”, afirmaram. Hellen Nataly Correia Lagos Guimarães é Mestra em Medicina Interna pela UFPR e atua junto à Secretaria Municipal de Saúde.

ATUALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E CUIDADOS COM PROFESSORES

Mafra conta com 29 escolas na rede municipal de ensino, entre educação infantil e ensino fundamental. Juntas recebem cerca de 5.750 alunos, que contam com apoio, atenção e orientação de 33 gestores (e adjuntos) e em torno de 570 professores e funcionários. E para a atualização dos conhecimentos e preparação para as diferentes situações a serem vivenciadas no decorrer do ano letivo a Secretaria Municipal de Educação proporciona uma formação continuada, por meio de vários encontros durante o ano.