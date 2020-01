Profissionais de saúde do planalto norte participam de treinamento emergencial sobre a febre amarela

Após a confirmação da primeira morte de macaco por Febre Amarela de 2020 ser confirmada na cidade de São Bento do Sul, médicos e enfermeiros atuantes nas Unidades de Estratégia da Saúde da Família, Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento de todo o Planalto Norte Catarinense, foram convocados na sexta-feira, 24, pela Secretaria de Estado de Saúde para participar de uma reunião de emergência na tarde de segunda-feira, 27, na sede da Amplanorte, a fim de realizar a sensibilização e o treinamento quanto ao diagnóstico precoce da doença.

João Augusto Fuck, gerente de Vigilância de Zoonoses da diretoria de Vigilância Epidemiológica de Saúde de Santa Catarina – DIVE/SC trouxe aos ouvintes, um balanço atualizado até a última sexta-feira, 24, sobre a situação da febre amarela no estado. De acordo com João, “a Febre Amarela é uma doença sistêmica com evolução muito rápida e o aumento de epizootias (morte de macacos) neste primeiro mês do ano, é alarmante. A vacina está disponível em todo o estado e é preciso que as pessoas se conscientizem sobre a gravidade da doença e se vacinem”. Após a exposição dos dados, foi realizado um treinamento com os profissionais de saúde sobre o rápido reconhecimento da doença em humanos.

PLANALTO NORTE EM ALERTA

De acordo com dados da DIVE/SC, até a última sexta-feira, 24 de janeiro, foram identificados 111 primatas mortos suspeitos do vírus da febre amarela no estado. Com a primeira morte de macaco confirmada pela doença em 2020 ser identificada no planalto norte, e a grande notificação de epizootia também ser da região, bem como no vale do Itajaí, Santa Catarina encontra-se em estado de alerta.

Em Mafra, há dois casos de epizootia (morte de macaco) identificadas. O primeiro animal notificado foi encontrado na sexta-feira, 24, na localidade de Vila Pscheidt e o segundo da localidade de Bituvinha nesta segunda-feira. Após a coleta pela Vigilância Epidemiológica do município, o material seguiu para análise na DIVE, em Florianópolis, a fim de investigar a causa da morte e a presença do vírus da Febre Amarela.

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO VACINAL PARA CRIANÇAS

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vacina contra a febre amarela sofreu uma ampliação no Calendário Vacinal em todo o país neste ano, sendo incluída a dose de reforço para as crianças imunizadas até os 4 anos de idade. Ou seja, todas as crianças que receberam a dose da vacina dos 9 meses aos 4 anos de idade devem receber a dose de reforço, para garantir a imunização completa.

Para os demais públicos, a vacina se estende até os 59 anos. Acima desta idade, o idoso deve consultar um médico, que analisará sua condição de saúde para assim então, recomendar a vacina. Gestantes e mulheres no período puerperal também possuem a contra-indicação, mas o médico pode ser consultado.

SUA AJUDA É ESSENCIAL

A população deve estar alerta quanto ao avistamento de primatas, sendo mais comumente o bugio em nossa região, esteja ele vivo ou morto. Os macacos sinalizam a presença do vírus e não transmitem a febre amarela, eles são vítimas da doença, assim como os humanos.

Vigilância Epidemiológica de Mafra deve ser notificada imediatamente seja pelo WhatsApp (47) 98402-7089, ou pelo aplicativo SISS-Geo (disponível para download na Apple Store e no Google Play). Após a análise do comportamento e do estado físico do primata, é possível identificar a presença do vírus na região.