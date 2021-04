Programa “Cidade Empreendedora” será lançado neste sábado em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra lançará neste sábado (17), por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, o Programa “Cidade Empreendedora”.

O evento será transmitido a partir das 9h pelas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube: prefeiturademafra

Toda população está convidada a participar do lançamento oficial, oportunidade em que poderá conhecer as ações que serão realizadas para promover o desenvolvimento econômico do município.

“Cidade Empreendedora” é uma realização da Prefeitura de Mafra com apoio do SEBRAE/SC.

