Programa Estudante Cidadão contribui para a formação das crianças em Mafra

Na tarde de quarta-feira, 15, foi realizada a solenidade de encerramento do programa Estudante Cidadão em Mafra. O evento realizado no Centro de Educação do Município (CEMMA), contou com a participação de 147 alunos do 3° e 4° ano do Ensino Fundamental, que estudam no período vespertino e participarão das instruções.

O programa visa resgatar tradições, costumes, culto a símbolos, à pátria e civismo, demonstrando aos jovens o valor da educação e de boas atitudes, influenciando diretamente na conduta das crianças para com seus pares, professores e pais, além de proporcionar a presença mais efetiva da Polícia Militar no estabelecimento de ensino, visa trazer mais segurança e identificação da existência de problemas que possam ensejar na quebra da ordem pública na comunidade escolar e suas adjacências.

Iniciado no mês de abril, o programa contou com a participação do policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que se fizeram presentes diariamente no início das aulas, realizando juntamente com as crianças o momento cívico, com hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal e canção do: Hino Nacional Brasileiro, Hino da Independência do Brasil, Hino de Santa Catarina e do Hino de Mafra.

O programa Estudante Cidadão contribuiu para a formação das crianças, onde desenvolveram o ato de liderança, respeito e comprometimento, percebendo-se gradativamente a melhoria dos alunos tanto no comportamento como no desenvolvimento escolar.