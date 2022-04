Programa “Mafra Mais Leite”é lançado

Mafra possui cerca de 600 produtores de gado leiteiro

O Município de Mafra está trabalhando para fomentar ainda mais um dos setores já pujantes do município, que é o agronegócio. Nesse sentido, lançou na terça-feira, 26, no Auditório da Associação Empresarial de Mafra – ACIM, um dos programas que estão recebendo atenção do Executivo Municipal, visando agregar valores à produção. Trata-se do programa “Mafra Mais Leite”, que beneficiará diretamente os agricultores produtores de leite do município, numa ação desenvolvida em por meio da Secretaria da Agricultura. O evento contou com a parceria de entidades como Epagri, ACIM, Banco do Brasil e Cooperleite.

Mafra possui cerca de 600 produtores de gado leiteiro e os presentes ao lançamento do programa participaram de palestra de Aldair Goncalves Padilha, da Cooperativa Cooperleite, com apresentação de modelo e de proposta de cooperativismo e ainda de palestra sobre modelo sustentável de produção de leite a pasto por Daniel Uba, da Epagri.

Suporte ao produtor rural

O Prefeito Emerson Maas abriu o evento, destacando que o Mafra Mais Leite é um projeto que visa fortalecer a bacia leiteira do município. “O objetivo desse programa é identificarmos quais são as necessidades e dificuldades do setor para realmente criarmos o suporte ao produtor rural”, declarou.

Disse ser uma grande alegria colocar em prática mais um projeto do seu plano de governo e explicou que o trabalho da Secretaria de Agricultura está voltado agora para sua forma fim, que é fomentar o agronegócio. “Acreditamos que a Secretaria da Agricultura tem o dever de fomentar todas as atividades da nossa área rural, dentre elas o leite”, declarou. Acrescentou que “o trabalho hoje é buscar formas para fortalecer a produção de leite, a criação de ovelhas, a produção de hortifrutigranjeiros, de mel, de peixe e outras”.

Agregar Valores

Maas explicou que “Mafra hoje é muito importante na produção de leite, mas infelizmente entregamos a nossa produção ‘in natura’, sem agregação de valores. Por isso queremos criar condições para que o município comece a agregar valores à produção leiteira, e dessa forma elevar a renda do produtor e, por consequência, incrementar o comércio local, gerando maior arrecadação ao município e maior desenvolvimento da economia local”, afirmou. Ele agradeceu a presença dos produtores e os parceiros do evento.

O Secretário da Agricultura, Leonardo Navarro Cotrim disse ser um dia importante para a agricultura mafrense, com o lançamento do “Mafra Mais Leite”. “Vamos trabalhar uma das cadeias produtivas mais importantes, que é do leite, que tem uma importância social no município”, explicou, anunciando que Mafra tem um potencial reconhecido pela qualidade do seu leite, “e que o Executivo quer dar apoio a esses produtores”.

Eventos durante o lançamento:

– Banco do Brasil – “Linhas de crédito para o setor leiteiro”;

– Cooperleite – “Apresentação de proposta de cooperativismo”;

– Secretaria Municipal de Agricultura – “Programa de Inseminação Artificial” e “Certificação de Brucelose e Tuberculose”;

– A carreta Agro do Banco do Brasil – Etapa Mafra 2022 – estará exposta nos dias 25 e 26 de abril, na Praça Guilherme Abry, ao lado da agência do BB.