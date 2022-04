Programa maternidade na comunidade capacita profissionais da região

Compartilhar no Facebook

1 de 6

Visando ampliar as informações para uma gestação saudável, o programa “Maternidade na Comunidade”, realizou uma capacitação com os técnicos municipais sobre atendimento no pré-natal nas unidades de saúde.

A capacitação aconteceu nos dias 19 e 20 de abril no auditório da Amplanorte, onde os participantes realizaram atividades de atendimento, tiraram dúvidas e trocaram experiências de modo a ampliar o diálogo com os pacientes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Essa iniciativa veio para aprimorar o nosso pré-natal, a nossa preocupação é o parto seguro enquanto maternidade, estamos trabalhando em rede para melhorar a qualidade de atendimento ao paciente”, explicou a gerente de enfermagem, Maríleia Sescatto.

Durante o encontro foram explicados os serviços ofertados no pré-natal, as condições clínicas que indicam necessidade de encaminhamento a obstetrícia de alto risco. Foi debatido também, sobre como deve ser feita alimentação durante a gestação, além do trabalho emocional, para que o paciente tenha maior conforto durante a gestação.

Para a participante da capacitação, a enfermeira Marcela do município de Bela Vista do Toldo, as atividades práticas foram imprescindíveis. “Foi oportunizada a prática de saberes para a qualificação e humanização à assistência da mulher gestante. Uma parceria da Maternidade Catarina Kuss e Atenção Básica”, disse a participante.

“Gostaria de agradecer a pessoa do coordenador Ricardo e também a própria Amplanorte, pela oportunidade e espaço para a realização do evento”, contou Maríleia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O coordenador de políticas públicas da Amplanorte, Ricardo Nestor de Paula, evidenciou a importância dessa colaboração em sua fala. “Parceria importante realizada entre o prestador de serviço aos municípios do Planalto norte, buscando sempre o melhor atendimento em rede aos nossos munícipes”, explicou Ricardo.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.