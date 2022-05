Projeto “Construindo minha horta” da EMEF Campo da Lança mostra na prática o trabalho com a terra e o verde

A importância de uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, visando a melhoria na alimentação, além da reutilização de materiais que iriam para o lixo, dá o tom ao projeto “Construindo minha horta” da EMEF Campo da Lança. Nesta reportagem, conversamos com a professora Danieli Hinke que está desenvolvendo o projeto com os alunos do 1º ano 2 , 2º ano 2 e 3° ano 1. O início foi em 05 de abril com estudos sobre os tipos de solos.

Confira a entrevista:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Prefeitura de Mafra: O projeto é atrelado a alguma disciplina?

Danieli Hinke: Sim. Envolve a disciplina de Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Ensino Religioso e está atrelado ao projeto do JEPP do 1º ,2° ano e 3° ano.

Prefeitura de Mafra:Que valores são trabalhados no projeto?

Danieli Hinke: Trabalho em equipe, interação com o meio ambiente, percepção de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e utilização de materiais recicláveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Prefeitura de Mafra: O que se pretende ensinar com o projeto?

Danieli Hinke: Pretendemos salientar a importância de uma alimentação saudável, sem agrotóxicos e que só depende de nós para que tenhamos uma alimentação melhor, a reutilização de materiais que iriam para o lixo, para construir uma horta.

Prefeitura de Mafra:Como vai ser desenvolvido ao longo do ano?

Danieli Hinke: Vai ser desenvolvido com a turma do 3° ano 1 , 2° ano 2 e 1º ano 2, mas será estendido para os alunos do período matutino . Inicia com o 3° ano estudando os tipos de solos e a experiência de absorção de água pelos tipos de solos. Nesta etapa conseguimos selecionar o solo apropriado para a nossa horta. Após, realizaremos estudos em torno das características e tipos de plantas, envolvendo também as PANCS (Plantas Alimentícias Não Convencionais), em seguida realizaremos atividades com pesquisa. Resgataremos plantas e ervas utilizadas pelos nossos antepassados, para definir o que plantar em nossa horta. Estudaremos os benefícios de ter a própria horta e consumir alimentos saudáveis. E então montaremos a nossa horta onde cada aluno é responsável por cultivar uma horta em casa da forma que estiver ao seu alcance e registrar em vídeos e fotos para montar uma apresentação para os demais colegas.

Prefeitura de Mafra: Além da horta, será feito mais algum estudo para aprofundar o projeto?

Danieli Hinke: Será organizada também uma horta com a garrafa pet (cada aluno terá a sua) eles irão montar uma horta vertical na escola e plantar ervas aromáticas junto com a turma do 1° ano, temperos como cebolinha, salsinha e manjerona com os alunos do 2º ano , para o projeto do JEPP, incentivando os mesmos ao empreendedorismo em parceria.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Prefeitura de Mafra: Como será a conclusão do protejo?

Danieli Hinke: Ao final iremos preparar e auxiliar os alunos das demais séries parceiras em um prato com os produtos cultivado na horta vertical e apresentar o projeto para a escola em forma de lanche. A duração será o ano letivo todo.

Prefeitura de Mafra: Como é para você trabalhar este projeto com as crianças?

Danieli Hinke: Está sendo gratificante trabalhar o projeto, visto que é um assunto que envolve bastante os alunos e está em harmonia com a realidade da nossa comunidade escolar.Esperamos que os alunos e as famílias percebam os recursos que estão disponíveis em casa e na comunidade para uma vida com mais qualidade.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.