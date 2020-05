Projeto de lei que reconhece estilingue como esporte e lazer é aprovado em Mafra

O vereador afirma que a modalidade vem sendo resgatada por todas as gera√ß√Ķes, jovens, adultos e idosos no munic√≠pio de Mafra

Na √ļltima sess√£o ordin√°ria remota, dia 19, os vereadores aprovaram o projeto de lei n¬ļ 47/2019 que reconhece o estilingue como esporte e lazer no √Ęmbito do munic√≠pio de Mafra. O autor do projeto √© o vereador Adilson Sabatke.

O vereador afirma que a modalidade vem sendo resgatada por todas as gera√ß√Ķes, jovens, adultos e idosos no munic√≠pio de Mafra. O esporte incentiva uma pr√°tica saud√°vel, buscando a preserva√ß√£o ambiental com a conscientiza√ß√£o da pr√°tica sem ferir seres vivos. Al√©m disso, a modalidade abrange esportistas de todas as idades, portadores de necessidades especiais (seja de locomo√ß√£o bem como de vis√£o).

Al√©m disto, no projeto de lei, fica proibido o uso do objeto de estilingue em atividade nociva √† flora, √† fauna, como maus-tratos aos animais silvestres e dom√©sticos, conforme lei federal n¬ļ 9.605/98 (lei de crimes ambientais). E tamb√©m pro√≠be o uso do objeto esportivo estilingue em atividades prejudiciais ao ser humano, precipuamente √† integridade corp√≥rea e √† sa√ļde, em conson√Ęncia com a lei federal n¬ļ 10.406/2002 (c√≥digo civil).

Os participantes da modalidade dever√£o se inscrever em associa√ß√Ķes e portar a carteira de associado para o translado do equipamento.

Segundo o autor do projeto, o objetivo √© reviver e expandir a cultura do estilingue para novas gera√ß√Ķes. Tirar as crian√ßas de frente de computadores e celulares, assim estimular a brincadeira ‚Äď de forma consciente. Tamb√©m tendo como objetivo reunir a fam√≠lia na hora da divers√£o.