Projeto de prevenção à saúde mental é desenvolvido pela Educação de Mafra

A Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura em parceria com a Secretaria de Saúde estão promovendo encontros para os secretários escolares e profissionais do AEE (Atendimento Educacional Especializado) que visam promover a saúde mental nas escolas municipais através de recursos terapêuticos, Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e articulação intersetorial entre as secretarias de saúde e de educação.

Os encontros iniciaram na última terça-feira, 03, pela manhã com duas equipes na sede da Secretaria de Educação. Ao todo serão cinco encontros semanais, pela manhã, com duração de duas horas cada.

Sementes criativas

O projeto foi iniciado com a execução do programa “Sementes Criativas” aplicado pelas profissionais do CAPS, a pedagoga Camille Assumpção e a naturóloga Helen J. Silva. “Os profissionais da Secretaria de Educação estão vivenciando as PICS como inspiração para os recursos da aprendizagem socioemocional”, explicou a secretária da pasta, Jamine Henning. Complementam o projeto oficinas de arte terapêuticas, auriculoterapia, dança circular e a prática do yoga.

Vivências

De acordo com Jamine, as vivências permitem um momento terapêutico e o autoconhecimento. Assim, servirão como base e a inspiração para a maior qualidade no atendimento às comunidades escolares. “A semente precisa do ambiente propício para germinar. Do cuidado diário e da sua própria potência. Podemos nos desenvolver através da criatividade, compreendendo os momentos e espaços, aprendendo a atuar cuidando de nós mesmos e uns dos outros”, concluiu a secretária.

