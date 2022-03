Projeto “Ecossistema de Inovação Mafrense” é lançado em Mafra

A promoção do desenvolvimento econômico no município de Mafra é meta constante da atual administração. E para efetivar essa meta, tem realizado uma série de eventos que visam fomentar e incentivar as micro e pequenas empresas.

Na noite da última quinta-feira, 10, uma nova ação aconteceu na Amplanorte, reunindo representantes da CDL e ACIM, vereadores, secretários municipais e empresários locais, para o lançamento do projeto “Ecossistema de Inovação Mafrense”. Na ocasião foram proferidas duas palestras sobre o tema, pelos palestrantes André Forchesatto e Daniel dos Santos Leipnitz.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, em parceria com o SEBRAE/SC, dentro do programa Cidade Inovadora.

Momento histórico

O Prefeito Emerson Maas disse ser uma grande alegria estar lançando o Ecossistema de Inovação Mafrense, um momento histórico para o município. “Hoje estamos concretizando um trabalho iniciado há algum tempo. Estamos trabalhando a inovação para que Mafra gere oportunidades. Não podemos ficar de braços cruzados, esperando o bonde passar, esperando o lançamentos de novos produtos, por outros países”, afirmou. Segundo Maas é preciso mudar, evoluir. “Precisamos entrar no mercado de inovação”. Ele destacou, no entanto, que é preciso começar na base, trabalhando com as crianças, gerando curiosidades nos alunos, trabalhando a inovação na base, já desde a infância. Conclamou as entidades a se unirem para esse trabalho. “Precisamos a unificação da sociedade organizada para uma Mafra inovadora”, finalizou.

Para o gestor de projetos do Sebrae, Celso Orlando Pirmann, “inovação é pensarmos além e vermos as tendências do mundo”. Ele parabenizou Mafra por suas ações nesse sentido: “Mafra não está parada, não está esperando, ela está caminhando, está procurando pensar além do seu tempo”.

Mudança para Mafra

O Secretário João Lázaro Lelis Ferreira disse querer a mudança e a inovação para o município. “Hoje inicia a virada para Mafra”, afirmou anunciando que 18 empresas manifestaram interesse em iniciar e acompanhar essa mudança. Ele agradeceu a todos pela presença e explicou que o trabalho vem sendo desenvolvido desde outubro do ano passado, para uma Mafra inovadora.