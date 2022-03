Projeto “Empresas Parceiras do CRAS” de Mafra apresenta resultados positivos

Prefeitura de Mafra, CDL e Cívia são parceiras nesse projeto que beneficiará a comunidade atendida pelo CRAS da Vila Ivete

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria Municipal de Assistência Social está inovando na oferta de programas para a comunidade. Através do CRAS da Vila Ivete, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro e a empresa Cívia, possibilitou a oferta de cursos EAD gratuitos, destinados ao seu público de atendimento, além de palestras sobre trabalho e economia.

As novidades são fruto de um trabalho do Centro de Referência da Assistência Social recentemente iniciado, visando implementar o projeto “Empresas Parceiras do CRAS”, que visa promover a articulação do Centro e indivíduos por este atendido, com empresas parceiras, para encaminhamento de currículos e colaboradores em potencial.

Benefício Mútuo

A finalidade é o benefício mútuo entre indivíduos e empresas através da inserção no mercado de trabalho local e do preenchimento e divulgação de vagas de emprego disponíveis, respectivamente. É dirigido à população em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 14 e 59 anos, com prioridade aos usuários dos serviços, programas e projetos de transferência de renda, especialmente socioassistenciais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além dos cursos EAD e das palestras, o trabalho na busca por parcerias, conta com resultados positivos também no computo de empresas interessadas, já com aproximadamente 20 que aceitaram fazer entrevistas de emprego – para as pessoas atendidas pelo CRAS – e posteriormente encaminhamento ao trabalho.

Informações

Os interessados pela busca de trabalho podem comparecer no CRAS da Vila Ivete, na Rua Capitão João Bley, 734. Informações pelo telefone (47) – 36451914.