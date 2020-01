Projeto Escola em Mafra terá continuidade em 2020

PRF e Arteris celebram o encerramento anual do projeto Escola em Mafra, porém devido ao sucesso, deverá continuar neste ano

A Polícia Rodoviária Federal e a Arteris, concessionária das rodovias BR 101 e 116, em Santa Catarina, realizaram ontem o encerramento anual do projeto Escola, uma parceria das duas instituições com o objetivo de melhorar a educação no trânsito.

Durante todo o ano, policiais rodoviários federais e funcionários da Arteris visitaram escolas da região e ministraram palestras para os alunos, bem como receberam alunos das escolas na mini cidade do trânsito montada em Mafra.

Devido ao sucesso deste projeto, ele irá continuar no próximo ano.