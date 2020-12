Projeto Interser é lançado em Mafra

Na manhã da última sexta-feira (18), o Município de Mafra apresentou à população mafrense mais um projeto de grande alcance social, com a inauguração das instalações onde funcionará o Interser.

A solenidade de inauguração do espaço localizado na Rua 7 de Setembro, nº 36, na Vila Buenos Aires contou com a presença do Prefeito Municipal, Wellington Bielecki, da Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, da coordenadora do Atendimento Educacional Especializado, Ana Claudia Rauen, bem como toda a equipe de profissionais que atendem no AEE e autoridades como o prefeito eleito Emerson Maas e os vereadores Adilson Sabatke e Marise Valério de Oliveira.

O Interser é um projeto que atuará no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos da rede municipal de educação. Ele impactará de forma preventiva em torno das questões apresentadas pelos alunos com dificuldades de aprendizagem.

A execução dos trabalhos do Interser constará com uma equipe multidisciplinar, composta por Psicólogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e Psicopedagogo. O projeto a ser desenvolvido a partir de 2021, contará com recursos do CMDCA, no valor de R$ 88 mil.

Atenção e cuidado

O Prefeito Wellington parabenizou a equipe pela conquista e destacou a relevância de ações como essa, pois acrescenta atenção e promove cuidados às nossas crianças. Ele lembrou que esse era um compromisso de campanha. “Um ambiente que vai servir e muito para a nossa comunidade, principalmente para as nossas crianças. Tenho uma sensibilidade grande quanto à questão das necessidades especiais e da acessibilidade, principalmente no que diz respeito às crianças. São profissionais da educação muito capacitados, que convivem muitas vezes mais do que os próprios pais, e sabem muito bem da importância do diagnóstico precoce vai possibilitar uma inclusão real com uma equipe competente, mas que trabalha também com muito amor.”

A Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado falou da sua alegria em poder entregar o espaço apropriado para o desenvolvimento do Interser, um projeto que segundo ela, fará a diferença na vida das crianças com dificuldades de aprendizagem, “principalmente pós- pandemia, onde a equipe poderá diagnosticar precocemente, encaminhar e auxiliar no que for possível, não só a criança, mas a família também”.

Segundo a Coordenadora do AEE, Ana Claudia Rauen, Interser significa interconexão e amor. “Interser é uma palavra que guarda em si amor e ser e o seu diferencial será um atendimento de forma efetiva, sem morosidade na espera pelo tratamento”.