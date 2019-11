Projeto “O Direito de ser Alfabetizado” apresenta resultados junto a alunos com dificuldades de aprendizado

O projeto de reforço escolar “O Direito de ser Alfabetizado” desenvolvido durante o ano de 2019 pelo setor de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Mafra, teve concluída na quarta-feira, dia 20, a última visita do ano de acompanhamento dos trabalhos relacionados ao projeto.

O projeto tem por objetivo detectar alunos com dificuldades de aprendizagem na alfabetização e possibilitar a organização do tempo e espaço para um trabalho efetivo e eficaz para o aprendizado. Visa ainda, proporcionar estratégias de trabalho com alunos que não estão alfabetizados de 1º ao 5º ano, além de promover acompanhamento do processo ensino aprendizagem de cada aluno no reforço escolar de cada turma.

“O Direito de ser Alfabetizado” está sendo desenvolvido durante todo o segundo semestre do ano letivo de 2019, entre os alunos do 1º ao 5º ano, que frequentam o ensino básico nas escolas da rede municipal, que não tenham se apropriado do sistema de escrita alfabética, ou que apresentam algum tipo de dificuldade em seguir a evolução da turma.

DIFERENTES ESTRATÉGIAS

Inicialmente os alunos passaram por uma avaliação do conhecimento e cada escola apresentou uma proposta de trabalho conforme as condições e peculiaridades da sua realidade, oferecendo apoio durante as aulas, utilizando de diferentes estratégias.

Os resultados obtidos até o momento foram considerados excelentes, segundo a equipe de ensino da secretaria, com cada aluno recebendo um olhar amoroso em sala de aula. “O trabalho acompanha cada aluno que apresenta algum tipo de fragilidade no processo de aprendizagem. Cada unidade realiza atividades em contra turno ou ao final da aula, ou ainda de forma individualizada, tendo como resultado o acompanhamento com o restante da turma, resgatando no aluno a sua autoestima e a certeza de sua capacidade”, afirmaram.

Conforme explicaram, o processo mostra-se positivo, porque todos os envolvidos – pais, professores e gestores – abraçaram a causa. Mas deixaram claro que deve ter continuidade, uma vez que o aluno precisa ser mantido no seu interesse em aprender. Parabenizaram a todos os participantes do projeto “O Direito de ser Alfabetizado”, pelo empenho e carinho no desenvolvimento das atividades para atender cada aluno na sua individualidade.