Projeto que cria Semana Municipal de Conscientização do Autismo é aprovado em Mafra

Na última terça-feira, 05, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 38 que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo no município de Mafra.

O objetivo do projeto é promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras e cursos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ainda no projeto, é proposto que para efetivação da lei poderão ser realizados convênio e parcerias entre o poder público e privas, visando a promoção de cursos, treinamento e conscientização do TEA.

A semana é comemorada anualmente a partir do dia 02 de abril, data que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Segundo o vereador, muito importante chamar a atenção das autoridades e da população para esse transtorno que atinge quase dois milhões de brasileiros e 70 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a ONU.

Para o autor e os demais vereadores, o assunto precisa ser amplamente debatido e divulgado.