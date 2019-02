Compartilhar no Facebook

Até dia 07 de março, os preços do buffet de almoço do Restaurante Vitorino estão simplesmente irresistíveis! De segunda à sexta: Buffet livre R$ 24,90. Buffet por quilo R$ 48,90. Sábados e domingos: Buffet livre R$ 39,50. Buffet por quilo R$ 59,50. Atendimento até às 14h. O restaurante Vitorino fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra.