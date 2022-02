Prorrogadas as inscrições para Fórum que escolherá entidades que farão parte do CMDCA nos próximos dois anos

Por meio do aditivo nº 001 ao edital nº 01/2022/CMDCA foi prorrogado até 11 de março o período de inscrições do Fórum para a escolha das entidades não governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra – CMDCA

Devido ao baixo número de inscrições para o Fórum de Escolha das Entidades Não Governamentais do CMDCA, no qual existem 10 vagas, a Comissão Eleitoral decidiu prorrogar até o dia 11 de março para inscrição das entidades interessadas em fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra – CMDCA, no biênio 2022-2024.

Poderão participar do processo de escolha como candidatas as organizações da sociedade civil atuantes em ações de atendimento, defesa, estudo e pesquisa, e de garantia dos direitos da criança e do adolescente, legalmente constituídas e em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano.

Novo cronograma

O Fórum para a escolha dos representantes das organizações da sociedade civil será no dia 23 de março às 13h30 em primeira chamada e às 14 horas em segunda e última chamada, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Rua Tupinambás, s/nº, Vista Alegre. O cronograma com os prazos inerentes ao Edital nº 001/2022, passa a vigorar da seguinte forma:

DATA ATIVIDADE 11/01/2022 A 11/03/2022 PERÍODO DE INSCRIÇÕES 15/03/2022 PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS 16/03/2022 RECURSO SOBRE O RESULTADO DE HABILITAÇÃO 18/03/2022 RESULTADO FINAL DOS HABILITADOS 23/03/2022 FÓRUM/ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO 25/03/2022 ANÁLISE DE EVENTUAIS RECURSOS 28/03/2022 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO FÓRUM E DIVULGAÇÃO DOS ELEITOS

Consulte o Aditivo e o Edital no site da Prefeitura de Mafra, no link EDITAL – FÓRUM DE ELEIÇÃO

