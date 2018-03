Prove o Cardápio especial do Restaurante Vitorino

Compartilhar no Facebook

No dia 23 de março (sexta-feira), a partir das 19h30, o Restaurante Vitorino terá um Cardápio especial a sua espera.

Conheça o único restaurante italiano da cidade. Localizado ao lado do Hotel Emacite, no Centro, a casa é especializada em cozinha italiana com um toque saudável. Massas e molhos são produzidos artesanalmente; legumes e grelhados são feitos em forno que mantém o sabor dos alimentos de maneira saudável.

Com um cardápio completo composto por opções de pratos quentes como massas, risotos e grelhados e pratos frios como saladas e entradas, o Vitorino traz a preocupação com cada detalhe para tornar a sua experiência alimentar perfeita. A produção artesanal de massas e molhos é um charme e um cuidado a parte. O atendimento é realizado por uma equipe treinada, prezando pela qualidade e satisfação do cliente.

Acesse o site e saiba mais: www.restaurantevitorino.com.br