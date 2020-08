PSL e PDT realizam convenção segunda-feira para definir candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores

Compartilhar no Facebook

A partir desta segunda-feira (31) inicia o prazo para a realização das convenções partidárias para escolhas das candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores. O prazo vai até o dia 16 de setembro.

O PSL e o PDT foram os primeiros partidos a marcarem suas convenções em Mafra. A convenção para escolha dos candidatos dos dois partidos será nesta segunda-feira no London Club. Os pré-candidatos Vicente Saliba (PSL) e Witinho (PDT) deverão ser confirmados como candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

Além das candidaturas de Vicente Saliba e Witinho para eleição majoritária, os dois partidos também irão confirmar as candidaturas para a eleição proporcional (vereadores). Ao todo o PSL e PDT deverão lançar um total de 40 candidatos.

Com a confirmação da escolha dos nomes, os dois partidos serão os primeiros a definirem seus nomes para a disputa das eleições no dia 15 de novembro.

Mesmo definindo os nomes dos pré-candidatos Vicente Saliba e Witinho na chapa majoritária e realizando suas convenções no primeiro dia do prazo para escolha, o PSL e o PDT mantêm conversas com outros partidos na busca de uma união e uma composição ampla em prol de Mafra.