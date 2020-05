Qual filme você está mais ansioso(a) para ver no cinema?

Compartilhar no Facebook

Nesta lista só tem filmão que você ainda vai assistir no Cineplus: Viúva Negra, Mulher-Maravilha 1984, Um Lugar Silencioso Parte II, Velozes & Furiosos 9, Mulan e 007 Sem Tempo Para Morrer.

O Cineplus Emacite está fechado temporariamente desde o dia 18 de março, atendendo ao Decreto do Governo do Estado de SC. A rede segue monitorando de perto os fatos e comunicados das autoridades. “Voltaremos em breve, mais fortes e com a certeza de termos superado juntos mais esse momento”. Leia o comunicado da rede na íntegra:

Nenhum filme de drama chegaria perto do que estamos sentindo. Mas não podemos ignorar as recomendações e os tristes fatos que estão acontecendo em todo o mundo.

Acompanhando a evolução do Coronavírus e as diversas medidas para contê-lo, o Cineplus informa que fechará os complexos listados abaixo, a fim de preservar a saúde de nossos colaboradores, clientes e de toda sociedade.

Cineplus Jardim das Américas interrompe suas atividades a partir de amanhã, dia 18/03.

Cineplus Água Verde, Campo Largo, Castro e Fazenda Rio Grande interrompem suas atividades a partir de quinta-feira, dia 19/03. (Mafra fechará a partir desta quarta-feira, dia 18).



Seguiremos monitorando de perto os fatos e comunicados das autoridades. Voltaremos em breve, mais fortes e com a certeza de termos superado juntos mais esse momento.