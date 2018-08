Rádio Nova Era FM completa 32 anos de atividades

No último dia 24 de agosto a rádio São José completou 54 anos. Além da programação variada envolvendo entretenimento, evangelização, músicas e descontração, a rádio também é destaque pelo jornalismo de credibilidade, sendo de grande utilidade pública. A rádio São José é voltada à comunidade, e a sua grande audiência é mantida graças a sua programação variada e a credibilidade de seus anunciantes, além da confiança e prestígio dos ouvintes.

Nesta quinta-feira (30) a rádio Nova Era FM comemora 32 anos de atividades. Fundada em 1986 na cidade de Mafra, a emissora vem constantemente se modernizando. Os trabalhos foram iniciados com um transmissor de 250 watts, abrangendo somente parte da cidade. Em 30 de agosto de 1990 a potência do transmissor foi aumentada para 1.000 watts. Esta potência foi aumentada novamente em 1994, quando a rádio passou a operar com 10.000 watts. No último ano houve a conquista de mais um aumento de potência, passando para 15.000 watts. Desta forma, a Nova Era FM tornou-se a rádio com maior potência no planalto norte de Santa Catarina, com uma abrangência que chega a aproximadamente 25 cidades do estado, bem como parte do Paraná. Além disso, a rádio utiliza a internet e aplicativos para celulares para que pessoas do mundo a sintonizem de qualquer lugar.

A rádio Nova Era FM pode ser conferida na Internet através do site www.redenova.fm.br.

Todas as conquistas foram possíveis graças ao bom desempenho da equipe de profissionais da emissora, assim como o apoio fundamental dos anunciantes e a importante audiência dos ouvintes.

Na rádio Nova Era FM, além da programação musical, destacam-se o programa Canal Aberto, que é atualmente a maior audiência da rádio com um noticiário completo, ágil e de credibilidade, e também a programação esportiva e religiosa. Destaca-se também a unidade móvel da rádio, que se faz presente nos principais eventos e acontecimentos, mantendo a população sempre bem informada.

As duas rádios fazem parte da Fundação João XXIII. Ambas trabalham com tecnologia de ponta, sendo totalmente informatizadas desde a sua programação musical até a geração de comerciais.

As emissoras ficam disponíveis 24 horas no ar com uma programação variada que atende todo tipo de público, fazendo parte da história e do desenvolvimento dos nossos municípios.

Atualmente as rádios São José, Nova Era e Nova Sintonia de Itaiópolis compõem a Rede Nova de Comunicação, sendo uma das maiores redes de rádio da região.