Realizada audiência pública para debater sobre o Hospital Materno Infantil em Mafra

Na noite de quarta-feira (10), a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública no auditório do Sicoob para debater questões essenciais da instalação do Hospital Infantil no município de Mafra.

A audiência acontece após a decorrência de solicitações e pedidos não atendidos a contento por parte do Governo Estadual, feitas por vereadores da 19ª Legislatura.

A mesa foi composta pelos vereadores e pelo prefeito Emerson Maas, participaram também Everton Portela vereador de Itaiópolis, Diogo Teles Cordeiro vereador vice-presidente de Itaiópolis, Fávia Vicente vereadora de Rio Negrinho, Secretário da Saúde de Mafra, Secretária da Saúde de São Bento do Sul, assessores de deputados, representantes de instituições de Mafra, e munícipes interessados pela causa.

A Presidente da Câmara Dircelene Dittrich Pinto inicia a audiência falando em “União”. Se toda a comunidade Mafrense e do Planalto Norte se unir tornar-se-á mais forte e mais capaz. O resultado será real e grandioso, quando, independente de partido político nos direcionarmos com único objetivo visto que Mafra tem potencial, capacidade e disponibilidade para receber o Hospital Materno Infantil.

O Hospital São Vicente de Paulo, a Maternidade Dona Catarina Kuss e a Universidade do Contestado defenderam a vinda do Hospital Materno Infantil e explanaram sobre as atividades prestadas por cada uma delas no setor da saúde.

Essas instituições possuem grande estrutura e são referências em nossa região que tem todas as condições necessárias para receber investimentos do governo estadual e beneficiará todo o planalto norte, diminuindo o tempo de atendimento, sem a necessidade de deslocamento para cidades como Joinville, Jaraguá do Sul ou até mesmo Florianópolis.

Se manifestaram os inscritos, e deputados através de vídeos, que tiveram a oportunidade de perguntar e explanar sobre o referido assunto deixando seu apoio, e demonstrando o a importância da instalação do Hospital Materno Infantil.

A Presidente finalizou agradecendo a presença de todos e fez um convite para todos os vereadores e demais interessados das cidades vizinhas para acompanhar o processo e participar da audiência com o Secretário de Saúde do Estado.

Este é o momento de buscar o apoio do Governo Estadual e demonstrar que este anseio não somente do Legislativo e Executivo, mas de toda a população do Planalto Norte, “essa união de nossa Legislatura com a população trará resultados”.

