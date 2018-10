Realizada em Mafra a 28ª edição da Operação Serra Segura

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira (17) foi realizada mais uma edição da Operação Serra Segura em Mafra. A ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou os principais itens de segurança dos veículos de carga, como condições dos freios, suspensão, pneus e sistema de direção dos caminhões que transitam pela BR 116 PR/SC.

Dos 75 caminhões fiscalizados, 10 foram autuados por irregularidades, 6 documentos foram retidos e um veículo com excesso de peso foi retido no pátio para transbordo.

Esta foi a 28ª edição realizada pela Arteris Planalto Sul juntamente com a PRF somente em 2018. “Com apoio da PRF conseguimos realizar operações semanais na rodovia, e desta forma levamos ainda mais segurança aos usuários”, destacou José Júnior, coordenador de operações da Arteris Planalto Sul.