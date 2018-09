Realizado treinamento em infarto e parada cardiorrespiratória no Lar dos Velhinhos

A equipe da ESF Ricardo Gregório – Vila Nova, através de uma parceria com alunos do curso de enfermagem da Universidade do Contestado (UnC), estiveram no dia 24 de agosto no Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, em Mafra, realizando um treinamento em infarto e PCR (parada cardiorrespiratória), aos profissionais da unidade de saúde do bairro Vila Nova.

O objetivo desta ação foi de capacitar estes profissionais, que trabalham com o atendimento no domicílio dos pacientes, tendo em vista que os mesmos podem se deparar com essas situações a qualquer momento.

A ESF Ricardo Gregório fica na Rua Carlos Urbanite, s/n. O telefone para informações é o 3642-7124.