Receitas para o “Desafio Empreendendo na Cozinha” são criadas por merendeiras de Mafra

Concurso premiou as três melhores receitas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, na etapa doce.

O Desafio “Empreendendo na Cozinha”, lançado pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para as merendeiras das escolas da rede municipal do município resultou em 16 receitas inusitadas, extremamente saudáveis e aprovadas para serem servidas na merenda escolar. O objetivo do desafio foi despertar nas merendeiras a criatividade e a inovação.

A escolha das melhores receitas da etapa doce aconteceu nesta semana, reunindo as merendeiras e suas criações, que foram degustadas inicialmente pelos jurados e depois pelos presentes. Foram 8 pratos elaborados pela Educação Infantil e 8 pelo Ensino Fundamental.

As vencedoras da Educação Infantil foram:

1º lugar – Lourdes Aparecida Fernandes Ulbrich (101 pontos);

2º lugar – Jucelia Alves Boneta (95 pontos);

3º lugar – Khiara Caroline Izipato (93 pontos);

As vencedoras do Ensino Fundamental foram:

1º Lugar – Salete Iandara Estefani (99 pontos);

2º lugar – Raquel Carvalho Stelzner (95 pontos);

3º lugar Geusa Marli Peters Carvalho e Amanda Cristina Assis (com 93 pontos)

Empreender é inovar

O Prefeito Emerson Maas disse sentir-se emocionado em presenciar mais um projeto empreendedor no município que é o “Empreendendo na Cozinha”. Segundo ele, “o empreendedor é aquele que inova, que tem criatividade e que cria soluções para a sociedade em que vivemos”. Declarou que deseja para Mafra o início do incentivo ao empreendedorismo, começando nas escolas, com os jovens, com as merendeiras, como nesse desafio, e através de vários outros projetos que já estão em desenvolvimento para fortalecer o empreendedorismo”. “Queremos criar uma nova base econômica para nosso município e novas alternativas para a sociedade” concluiu, parabenizando todas as participantes do desafio.

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira disse ter ficado muito feliz por participar do evento da educação e confirmar o que já sabia: “que os alunos das escolas pública de Mafra estão muito bem nutridos, porque não é somente uma questão de escolha de alimentos saudáveis, proteicos, sem adição de açúcar e conservantes, mas sim de completar tudo isso com esse capricho que demonstra amor”. Disse ser a profissão de merendeira maravilhosa. “Que profissão maravilhosa vocês têm, porque cozinham para as crianças. Em cada bolo provado eu senti pitadas de amor, de afeto e carinho. E concluiu afirmando “alimentar é amar, cozinhar é amar. Parabéns pelo amor que vocês colocam nas suas belíssimas profissões”.

Criatividade, beleza e empenho

A Secretária Jamine Emannuelle Henning falou do carinho com que a Prefeitura está olhando para todas as merendeiras do município. “Vocês não têm ideia da alegria que estou sentindo por ver tanta criatividade, beleza e empenho por parte de todas as competidoras, sendo muito difícil até para os jurados darem as notas”, declarou, enaltecendo o trabalho da equipe da educação, especialmente das nutricionistas e merendeiras, bem como dos demais envolvidos, como os parceiros e patrocinadores. “Sabemos que estamos vivendo tempos inusitados, mas como é gratificante saber que o nosso chamado sempre tem tido respostas positivas”, enfatizou.

