Reconstrução das estradas do interior de Mafra após desastres naturais

Mafra, uma cidade determinada a enfrentar os desafios, está agora focada na reconstrução de suas estradas interiores após as fortes chuvas, temporais, enchentes e alagamentos que afetaram nossa região. Os números são impressionantes e refletem o compromisso de nossa comunidade com a restauração de nossa infraestrutura viária.

Com uma extensão de mais de 3.000 quilômetros de estradas no interior, a tarefa de recuperação é gigantesca. É como se estivesse sendo construída uma estrada até o Recife em linha reta. No entanto, a Prefeitura de Mafra está enfrentando este desafio com coragem e determinação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Até o momento, mais de 500 cargas de pedras foram aplicadas, totalizando incríveis 7.500 toneladas de pedras usadas para restaurar nossas estradas.

A equipe de trabalho é composta por um total de 27 veículos, incluindo retroescavadeiras, motoniveladoras, rolos compressores e caminhões. Dentre esses veículos, destacam-se retroescavadeiras, patrolas e caminhões, que operam incansavelmente em conjunto para alcançar o objetivo de reconstrução.

Apesar dos desafios, a comunidade de Mafra permanece forte e unida. Pedimos a todos os cidadãos que continuem apoiando esses esforços.

Além do apoio dos munícipes, a Prefeitura de Mafra pede também paciência e compreensão pois esta reconstrução levará um certo tempo e todos os servidores estão dedicados e empenhados nesta reconstrução.