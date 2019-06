Recuperação e manutenção das rodovias da região é discutido pela CODEPLAN

Ocorreu no dia 24/05, na sala de reuniões da Amplanorte, assembleia geral extraordinária do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte – CODEPLAN.

A reunião começou as 10h00min e reuniu diversos membros do consórcio, como: o presidente do consórcio e prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, Prefeito de Itaiópolis, Reginaldo José Fernandes, Prefeito de Major Vieira, Orildo Antonio Severgnini, prefeito de Mafra, Welligton Bielecki, prefeito de Monte Castelo, Jean de Medeiros, prefeito de Papanduva, Luis Henrique Saliba, prefeito de Três Barras, Luis Divonsir Shimoguiri, secretário executivo da Amplanorte, Helio Daniel Costa, jurídico da Amplanorte/Codeplan, Luis Glinski e o deputado estadual, Valdir Caropreso.

Foi discutido e analisado na reunião o “Projeto Recuperar”, que visa repassar subsídios para recuperação e manutenção de rodovias da região por meio de consórcios.

Além disso, ocorreu a nomeação de membros para as vagas de tesoureiro, membro do conselho fiscal e diretor financeiro para compor o cadastro no SIGEF do estado. Sendo assim foram nomeados os seguintes nomes:

Tesoureiro: Orildo Antonio Severgnini, prefeito de Major Vieira.

Membro do Conselho Fiscal: Jean de Medeiros, prefeito de Monte Castelo.

Diretor Financeiro: Helio Daniel Costa, secretário executivo da Amplanorte.