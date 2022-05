Recursos tecnológicos somados à brinquedos convencionais promovem aprendizado aos alunos mafrenses

Os alunos do 4º ano da EMEF Amola Flecha embarcaram em uma viagem pelo Brasil, a fim de reconhecer as divisões políticas administrativas que o compõem. Foram aulas divertidas e lúdicas em que a professora Daniela Fuchs, por meio de quebra-cabeças, apresentou as Unidades político-administrativas do Brasil e regiões brasileiras, como parte das disciplinas de Geografia e Matemática. Ela uniu o uso de tecnologias modernas a um recurso simples, físico e conhecido das crianças, que é o quebra-cabeças. Leia mais aqui.

Foram quatro semanas de estudo onde buscou-se levar o aluno a compreender as divisões territoriais e localizações geográficas. A montagem do quebra-cabeça do Mapa do Brasil fez parte da consolidação do conteúdo levando os alunos a identificar as 26 unidades federativas (Estados) e 1 Distrito Federal, bem como as 05 (cinco) grandes regiões que compõem o país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

O recurso do quebra–cabeças foi utilizado com o intuito de também trabalhar habilidades cognitivas a fim de desenvolver atenção, pensamento lógico, memória, consciência espacial e compreensão do tema estudado através de uma simples brincadeira. No mesmo projeto, foram trabalhados ainda valores de pertencimento à Nação Brasileira.

Mafra no contexto

Conforme explicou a professora, o trabalho evoluiu para o reconhecimento das microrregiões chegando ao município de Mafra e sua localização no Estado de Santa Catarina. “Neste contexto, a classe foi levada a compreender que o município de Mafra está localizado no Planalto Norte de Santa Catarina, estado que faz fronteira com outros dois Estados Brasileiros (Rio Grande do Sul e Paraná) pertencentes à região Sul do País”, explicou.

As aulas tiveram sequência e, após compreender a divisão territorial, “seguiu-se para a compreensão da formação da administração municipal, estadual e federal a fim do aluno reconhecer que o Município é administrado pelo Prefeito, o Estado pelo Governador e o País pelo Presidente da República”, afirmou.

Aproximação dos grupos

O projeto desenvolvido em sala de aula visou distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais – Município, Unidade de Federação (estado) e grandes regiões, suas fronteiras e hierarquias, localizando seus lugares de vivência.

“Quando apresentei aos alunos a proposta de montagem do Mapa do Brasil, a partir de dois quebra-cabeças, não imaginei que seria tão positivo. Fiquei impressionada com o envolvimento, foco, atenção e o trabalho em equipe por eles desenvolvido”, afirmou e explicou que antes de realizar a montagem do quebra-cabeça tradicional haviam realizado uma atividade similar utilizando os tablets da escola, acessando o aplicativo Mapa do Brasil. “Os alunos gostaram muito do recurso online, porém o recurso do quebra-cabeça físico proporcionou a aproximação dos grupos a fim de juntos atingirem um mesmo objetivo, consolidando assim o aprendizado acerca do tema estudado”, concluiu.

Este Projeto Merece Aplausos

A partir deste ano iniciamos, a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no link Criatividade na Educação na página da Educação, Espaço Escola.