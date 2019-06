Rede de Vizinhos da PM chega aos bairros Amola Flecha e do Passo

Na última semana o Grupamento Especial de Mafra (GEMFA) realizou a implantação de mais duas células do programa Rede de Vizinhos, projeto institucionalizado pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) com objetivo de combater o aumento dos furtos nas suas regiões de atuação.

Com o início do programa nos dois bairros, hoje Mafra conta com 11 células, mais de 700 pessoas, colaborando com a segurança pública na cidade.

A PM de Mafra informa que novas células em outras localidades já estão sendo preparadas para serem instaladas e começarem a atuar. E convida a população a ir ao quartel da corporação para conhecer o projeto.

REDE DE VIZINHO DA PMSC

A intenção do programa “Rede de Vizinhos’’ é que os vizinhos atuem em cooperação, se associem para fomentar parcerias, fortalecer as relações interpessoais e a cidadania ativa do bairro. Melhorando a relação entre a polícia e a comunidade, além de aumentar a vigilância natural, a fim de prevenir e restaurar problemas de ordem pública.

O programa é uma estratégia de policiamento pautada na filosofia de polícia comunitária, em que uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar reúne vizinhos de uma determinada localidade.

A Rede de Vizinhos PMSC foi estruturada em seis pontos fundamentais para o sucesso o programa:

1 РParticipa̤̣o Policial Militar: O policial militar deve ser o gestor de transforma̤̣o da sua comunidade, participando de forma ativa das atividades da rede;

2 – Reunião de sensibilização: Apresentação da Rede de Vizinhos PMSC, exposição do levantamento de situação da localidade, esclarecimento do objeto, dos objetivos, da metodologia, dos benefícios, das dificuldades, dos riscos e da responsabilidade dos participantes;

3 РRede de comunica̤̣o: Estabelece um canal de comunica̤̣o entre os membros

da rede, e o controle é realizado pelo policial militar de ligação;

4 РReunịo de implanta̤̣o: Formaliza̤̣o da Rede de Vizinhos da PMSC;

5 РM̩todo Iara: Consiste em identificar os problemas de ordem p̼blica na circunscri̤̣o da rede, analisar as causas, desenvolver um plano de a̤̣o com atividades a serem realizadas e avaliar os resultados obtidos; e

6 РGovernan̤a: Manuten̤̣o das reuni̵es regulares de trabalho, e desenvolvimento de a̵̤es integradas que fomentem a coprodṳ̣o e a corresponsabilidade.

COMO CRIAR REDE DE VIZINHOS

1 – Mobilize seus vizinhos;

2 – Com a vizinhança (moradores e/ou comerciantes) mobilizada, procure o comandante da Polícia Militar do seu bairro;

3 – O comandante local estudará a viabilidade da estratégia de Rede de Vizinhos PMSC para a localidade.