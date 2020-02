Reforma da Previdência e situação financeira do IPMM são assuntos de reunião com a presidência da Câmara

Na última sexta-feira, 21, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Eder Gielgen (MDB) participou de uma reunião com presidente do Instituo de Previdência do Município de Mafra (IPMM), Carlos Otávio Senff, na sede do IPMM.

O objetivo da reunião foi o poder legislativo se inteirar dos trabalhos e projetos do IPMM. A reforma da previdência, a situação financeira do IPMM e a estrutura do instituto foram alguns dos assuntos abordados. Para o presidente Eder, a reunião foi positiva por gerar esclarecimentos que serão transmitidos aos demais vereadores e aos servidores municipais.

Além disto, o presidente que a Câmara Municipal de Mafra busca estar próxima da população e das instituições que representam o município.