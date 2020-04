Reforma geral da ponte São Roque, em Mafra, foi concluída antes do previsto

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra concluiu a reforma da ponte São Roque em menor tempo que o previsto. As obras que iniciaram na semana passada, dia 15, foram finalizadas no dia 21, duas semanas antes do previsto. Foi feita reforma geral nesta ponte que possui oito metros de extensão e fica sobre o rio São Lourenço.

Esta passagem liga a localidade de Butiá dos Carvalhos às comunidades de São Roque e Rio Branco. O secretário interino da pasta, Carlos Augusto de Oliveira ressaltou a importância de concluir a obra antes do tempo. “O esforço da equipe para concluir o mais breve possível deu-se pela necessidade desta ponte ser uma importante passagem para aqueles que vivem ou trabalham nas localidades.

Com a liberação, o fluxo volta a ser normal, não necessitando mais procurar rotas alternativas”, concluiu o secretário.